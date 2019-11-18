E-poliçe sayesinde 21 bin ağaç kurtarılacak

SİGORTA Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) hayata geçireceği e-Poliçe projesi ile sigortalıların poliçelerine dijital ortamda istedikleri zaman ulaşabilmesinin yanı sıra yılda 21 bin ağacın kesilmesi de önlenecek.

SİGORTA Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) hayata geçireceği e-Poliçe projesi ile sigortalıların poliçelerine dijital ortamda istedikleri zaman ulaşabilmesinin yanı sıra yılda 21 bin ağacın kesilmesi de önlenecek. SBM Genel Müdürü Murat Hakseven, sigorta sektöründe toplam 100 milyon adet poliçe/zeyil üretildiğini, bunların basımı için yılda 1,5 milyar adet A4 kağıt tüketildiğini bildirdi. Hakseven, "Proje sayesinde fiziki saklamanın getirdiği kaybolma riskini de minimize etmiş olacağız" dedi.