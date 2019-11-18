Kreş yok diye ayrılan işçi kıdem tazminatını aldı

Saskarya'nın Söğütlü ilçesindeki entegre tavuk eti tesisinde kalite teknikeri olarak çalışan Derya Bal, 2015'te doğum yaptıktan sonra yasal iznini kullanarak, işine döndü. 150 kadın çalışanı olan firmalarda kreş bulunması gerektiğini bildiren Bal, talebine olumlu yanıt verilmeyince işyerinden ayrıldı. Bal, açtığı dava sonucu mahkeme kararıyla kıdem tazminatını da aldı.

SAKARYA'NIN Söğütlü ilçesindeki entegre tavuk eti tesisinde kalite teknikeri olarak çalışan Derya Bal, 2015'te doğum yaptıktan sonra yasal iznini kullanarak, işine döndü. 150 kadın çalışanı olan firmalarda kreş bulunması gerektiğini bildiren Bal, talebine olumlu yanıt verilmeyince işyerinden ayrıldı. Bal, açtığı dava sonucu mahkeme kararıyla kıdem tazminatını da aldı.



ÇALIŞAN kadınların haklarını bilmeleri gerektiğini söyleyen Bal, "Çalıştığım işyerine kanunu hatırlattım ve cevap alamayınca hukuki süreç başladı. Mahkeme sonucu tazminat almaya hak kazandım. Çalışmak isteyip kendi işinden ayrılmak zorunda bırakılan, 'çocuğuma kim bakacak, bakımını kim üstlenecek' diye hiç kimse sıkıntı yaşamasın. Haklarını bilsinler" diye konuştu.