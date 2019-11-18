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Haberler > Ekonomi > Norm Holding’e bir ödül daha geldi

’e bir ödül daha geldi

Norm Holding’e bir ödül daha geldi
Giriş Tarihi: 18.11.2019

Atatürk () tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 'nda , 6 finalist arasına kalarak mansiyon ödülü aldı.

İZMİR Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması'nda Norm Holding, 6 finalist arasına kalarak mansiyon ödülü aldı. Norm Cıvata ve CMS Jant'ın beraber hazırladığı proje, mansiyon ödülüne layık görüldü.
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