İZMİR Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması'nda Norm Holding, 6 finalist arasına kalarak mansiyon ödülü aldı.
İZMİR Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması'nda Norm Holding, 6 finalist arasına kalarak mansiyon ödülü aldı. Norm Cıvata ve CMS Jant'ın beraber hazırladığı proje, mansiyon ödülüne layık görüldü.
Norm Holding’e bir ödül daha geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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