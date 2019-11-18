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Otobüs yangınlarının sebebi tasarım hatası

Otobüs yangınlarının sebebi tasarım hatası
Giriş Tarihi: 18.11.2019

'da son 10 günde iki belediye otobüsünde çıkan , şoförlerin soğukkanlı davranışı sayesinde facia yaşanmadan söndürüldü. uhdesindeki aynı seriden 6 otobüste son 1 yılda yangın çıktığı, bunun sebebinin ise otobüs üreticisinin tasarım hatası ve elektronik aksamdaki sıkıntılarından kaynaklandığı öğrenildi.

BURSA'DA son 10 günde iki belediye otobüsünde çıkan yangın, şoförlerin soğukkanlı davranışı sayesinde facia yaşanmadan söndürüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki aynı seriden 6 otobüste son 1 yılda yangın çıktığı, bunun sebebinin ise otobüs üreticisinin tasarım hatası ve elektronik aksamdaki sıkıntılarından kaynaklandığı öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi, 10 yıl önce satın alınan aynı marka ve serideki 43 otobüsü seferden kaldırmayı gündeme getirdi. Büyük bir sıkıntı olduğunu belirten yetkililer, "Dava hazırlığındayız. Sıkıntı otobüslerin elektrik aksamı ve tasarım hatasından kaynaklanıyor" dediler.
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