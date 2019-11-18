Tarım ve Orman Şurası’nda ‘çeyrek asırlık’ yol haritası

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından toplumun her kesiminin değerlendirmesi alınarak koordine edilen, tarım ve ormana dair 25 yıllık yol haritasının belirleneceği 3. Tarım ve Orman Şurası bugün başlayacak.

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından toplumun her kesiminin değerlendirmesi alınarak koordine edilen, tarım ve ormana dair 25 yıllık yol haritasının belirleneceği 3. Tarım ve Orman Şurası bugün başlayacak. Tanıtımı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan şura öncesi yoğun bir hazırlık gerçekleştirildi. Şuranın ön hazırlıkları için oluşturulan 21 çalışma grubu, toplumun her kesiminden gelen değerlendirmeler ışığında çalışma belgeleri hazırladı.

4 GÜN SÜRECEK

ŞURADA su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, gıda üretimi ve güvenliği, kırsal kalkınma, toprak ve su kaynaklarıyla biyoçeşitliliğin korunması, kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi konular masada olacak. 4 gün sürecek şuranın ardından rapor ve sonuç bildirgesinin, 21 Kasım'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Külliye'de kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.