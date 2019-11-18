  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Tarım ve Orman Şurası’nda ‘çeyrek asırlık’ yol haritası

ve ’nda ‘çeyrek asırlık’ yol haritası

Tarım ve Orman Şurası’nda ‘çeyrek asırlık’ yol haritası
Giriş Tarihi: 18.11.2019

ve tarafından toplumun her kesiminin değerlendirmesi alınarak koordine edilen, tarım ve ormana dair 25 yıllık yol haritasının belirleneceği 3. Tarım ve bugün başlayacak.

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından toplumun her kesiminin değerlendirmesi alınarak koordine edilen, tarım ve ormana dair 25 yıllık yol haritasının belirleneceği 3. Tarım ve Orman Şurası bugün başlayacak. Tanıtımı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan şura öncesi yoğun bir hazırlık gerçekleştirildi. Şuranın ön hazırlıkları için oluşturulan 21 çalışma grubu, toplumun her kesiminden gelen değerlendirmeler ışığında çalışma belgeleri hazırladı.

4 GÜN SÜRECEK
ŞURADA su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, gıda üretimi ve güvenliği, kırsal kalkınma, toprak ve su kaynaklarıyla biyoçeşitliliğin korunması, kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi konular masada olacak. 4 gün sürecek şuranın ardından rapor ve sonuç bildirgesinin, 21 Kasım'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Külliye'de kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tarım ve Orman Şurası’nda ‘çeyrek asırlık’ yol haritası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN