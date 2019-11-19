Altın fiyatları ne kadar? 19 Kasım Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Yatırım aracı olarak tercih edilen altında yaşanan fiyat dalgalanmaları yakından takip ediliyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın düştü mü? Çeyrek altın yükseldi mi? İşte 19 Kasım Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 439,00 lira, Cumhuriyet altını 1.798,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,59 düşüşle 269,80 liradan işlem gördü. İşte 19 Kasım Salı altın fiyatları....
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 271,42 TL
SATIŞ: 271,45 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 434,03 TL
SATIŞ: 443,86 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 865,34 TL
SATIŞ: 887,73 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.736,10 TL
SATIŞ: 1.770,02 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.798,00 TL
SATIŞ: 1.825,00 TL
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