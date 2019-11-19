Altın fiyatları ne kadar? 19 Kasım Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Yatırım aracı olarak tercih edilen altında yaşanan fiyat dalgalanmaları yakından takip ediliyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın düştü mü? Çeyrek altın yükseldi mi? İşte 19 Kasım Salı altın fiyatları...