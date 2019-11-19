Atatürk Havalimanı’nda yıkım çalışmaları başladı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda faaliyetleri sona eren bazı yer hizmeti şirketlerine ait kargo binalarının yıkımına başlandı. Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen büyük taşınmanın ardından ticari yolcu taşımacılığına 7 Nisan'da kapatılmıştı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda faaliyetleri sona eren bazı yer hizmeti şirketlerine ait kargo binalarının yıkımına başlandı. Yıkım, söküm ve taşıma işini üstlenen SMC Yıkım ve Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, yıkımın şu anda sadece kargo bölümünde olduğunu söyledi. Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen büyük taşınmanın ardından ticari yolcu taşımacılığına 7 Nisan'da kapatılmıştı.



2 AYDA BİTECEK



Çalışmaların yaklaşık 2 ayda tamamlanacağını ifade eden Mustafa Çubuk, "1 haftadır yıkım devam ediyor. 100 kişilik bir ekibimiz var. Burada çıkan malzemelerin hiçbiri israf olmuyor, geri dönüşüm fabrikalarına gidiyor" dedi.