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'tan açıklaması

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT açıklaması

19.11.2019, 21:39 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019,21:40

Aile, Çalışma ve Selçuk, ile ilgili "En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT ile ilgili, "En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." dedi.

"15 TEMMUZ BAĞIŞLARININ 1 KURUŞUNA DOKUNULMADI"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "15 Temmuz bağışlarının 1 kuruşuna dokunulmadı. 330 milyon liranın üzerindeki para fonda duruyor." dedi.

AA

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