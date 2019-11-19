Borsa İstanbul 106 bin ile yılın zirvesini gördü

Haftaya yüzde 0,50'lik yükselişle başlayan BİST 100 Endeksi, dün 106 bin puanı geçerek yılın en yüksek seviyesini gördü. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi, 106 bin seviyesini aşarak 2018 Mayıs'tan beri en yüksek seviyesine ulaştı.