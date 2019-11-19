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106 bin ile yılın zirvesini gördü

Borsa İstanbul 106 bin ile yılın zirvesini gördü
Giriş Tarihi: 19.11.2019

Haftaya yüzde 0,50'lik yükselişle başlayan , dün 106 bin puanı geçerek yılın en yüksek seviyesini gördü. (BIST) 100 Endeksi, 106 bin seviyesini aşarak 'tan beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Haftaya yüzde 0,50'lik yükselişle başlayan BİST 100 Endeksi, dün 106 bin puanı geçerek yılın en yüksek seviyesini gördü. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi, 106 bin seviyesini aşarak 2018 Mayıs'tan beri en yüksek seviyesine ulaştı. Açılışta bankacılık ve holding endeksleri yüzde 0,65 değer kazandı.

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