Firmalara yerel destek

TechAnkara Proje Pazarı 2019 etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bölgesel girişim sermayesi programıyla finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceklerini söyledi. Oktay, “İnovatif projeler değerlendikçe Türkiye kazanacak” dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen, 'TechAnkara Proje Pazarı 2019' etkinliğine katıldı. Burada konuşan Oktay, Ar-Ge destek programlarıyla 17 yılda 21 binden fazla projeye 12 milyar lira destek sağlandığını belirtti. Teknopark sayısının 5'ten 84'e yükseldiğini, 1187 araştırma merkezi ve 348 tasarım merkezi açıldığını kaydeden Oktay, "Bugün 5 bin 390 firma, 55 bini aşkın personeliyle teknoparklarımızda üniversite- sanayi iş birliğinin en güzel örneklerini vermekte. Kalkınma ajansları eliyle yerelde yenilikçi projelere 7,4 milyar lira destek sağlanmış, yararlanıcıların eş finansmanı dahil 12,7 milyar lira tutarında kaynak harekete geçirilmiş. Başarılarımız, atlatılan nice badireye, yaptırım tehditlerine ve terör saldırılarına rağmen refaha dönüşmeye devam etmektedir" dedi.



TÜRKİYE KAZANACAK



Fuat Oktay, makroekonomik verilere bakıldığında, faizlerin ve enflasyonun düşüş eğiliminde seyrettiğini, döviz kurunda da istikrar sağlandığını belirtti. Oktay, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve OECD gibi kuruluşların Türkiye'ye yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini vurguladı. Girişimcilik alanında uygulanacak politikalarla fikirden son üretim aşamasına kadar tüm süreci güçlendireceklerini vurgulayan Oktay, "Kalkınma ajanslarımızın yakında başlatacağı 'Bölgesel Girişim Sermayesi' programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden de destekleyeceğiz. 'İcat çıkaran' inovatif projeler piyasada hak ettiği değere kavuştukça kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır" diye konuştu.