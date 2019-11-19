İzmir’de konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan bilgilere göre, 2019 yılı Ekim ayında İzmir'deki konut satışı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 oranında artarak 9 bin 12 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan bilgilere göre, 2019 yılı Ekim ayında İzmir'deki konut satışı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 oranında artarak 9 bin 12 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 451 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip il oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 978 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 9 bin 12 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. NÜFUSU 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2019 Ekim ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti.



BUCA İLK SIRADA



2019 Ekim ayında Buca'da bin 210 konut satılırken, Buca'yı 944 konut satışı ile Karşıyaka, 701 konut satışı ile Bornova, 681 konut satışı ile Torbalı, 665 konut satışı ile Çiğli, 605 konut satışı ile Karabağlar, 594 konut satışı ile Menemen, 459 konut satışı ile Konak ve 394 konut satışı ile Bayraklı takip etti.