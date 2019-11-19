Oyun deyip geçmeyin

Türkiye, dünyada hızla büyüyen dijital oyun pazarına kayıtsız kalmıyor. Dünyada mobil oyun sektörüne yılda 140 milyar dolar, Türkiye’de ise 250 milyon dolar harcanıyor. Bilgisayar mühendisi ve oyun sanatçısı Ali Avcı, sektörün geldiği son noktayı anlattı

Türkiye'de, dünya oyun pazarındaki milyar dolarlık pastadan payını almak isteyen genç yaşlı birçok insan bu sektöre yöneldi. Küçük yaşlarda Commodore 64 ve bilgisayarlarda oynanan oyunlarla sektöre ilgisi başlayan ve şu anda oyun için sanat üreterek 'Oyun Sanatçısı' unvanını elde eden İzmirli Bilgisayar Mühendisi Ali Avcı, bu alanda para kazanmanın yolunu ve püf noktalarını Yeni Asır'a anlattı.



BİNLERCE FİRMA VAR



Oyun sektöründe 10-15 yıl öncesine göre iş olanaklarının çok fazla olduğunu anlatan Ali Avcı, "Türkiye'de 2000'li yıllara kadar oyun stüdyosu neredeyse yok denecek kadar azken bugün yüzlerce şirket işe başladı. Oyun firması sayısındaki artış öyle bir noktaya vardı ki firmalar kendi aralarında birleşip dernek kurdular. Kariyer hedefi olarak oyun sektörünü seçmek bir risk değil, tam tersine doğru bir öngörü olabilir. Öncelikle kendinize 'Ben ne yapmayı seviyorum, neye daha yatkınım?' diye sorun. Kafanız analitik düşünceye, problem çözmeye daha yatkınsa oyun programcılığı size göre bir iştir" dedi.



MESLEK EDİNMEK İÇİN



"Bu işi meslek edinmek istiyorsanız ya kendi ekibinizi ve şirketinizi kuracaksınız ya da oyun yapan şirketlerden birine dahil olacaksınız" diyen Oyun Sanatçısı Avcı, "Türkiye'de insanların çoğu kendi işinin patronu olmak istiyor ve yanılıyor. Eğer direkt şirket açarsanız gereken bütün tecrübeyi deneme-yanılma yoluyla elde edersiniz" diye konuştu.



REKLAMDAN PARA GELİYOR



Mobil oyunlardan para kazanabilmek için dijital reklam yayınlayan şirketlerin geliştirdiği kütüphanelerden yararlanıldığını aktaran Ali Avcı, "Bu şirketler reklam veren şirketlerden aldığı reklamları, kütüphanesinin yüklü olduğu oyunlarda yayınlıyor. Verilen reklamın görüntülenmesi sonucu yazılımcı pay alıyor. Milyonlarca indirilen bir oyunun günde 10 bin kadar aktif kullanıcısı olursa bu miktar büyük rakamlara ulaşıyor. Şu anda çalıştığım şirkette mobil oyunlar yapıyoruz. Kendi projem olan Ace For Fun da var. Oyunun sanat kısmını kendim finanse ediyorum" ifadelerini kullandı.



İŞ BİRLİĞİ GEREKİYOR



Oyun tasarımının zor ancak maddi yönden kazanımlarının oldukça fazla bir alan olduğunun da altını çizen Avcı, "Oyun endüstrisi günümüzdeki en büyük eğlence endüstrilerinden biri haline gelmiş durumda. Kendi oyun modlarınızı yaratarak işe başlayabilirsiniz. Counter Strike, The Elder Scroll oyunları gibi oldukça güçlü mod toplulukları olan oyunlar var. Kendi modlarınızı yaratarak kodlama, tasarım ve genel anlamda oyun tasarım süreci hakkında çok şey öğrenebilirsiniz. Oyun yaratmak oldukça iş birliği gerektiren bir süreçtir. Farklı departmanlarla oldukça iyi iletişim kurmanız gerekir. Bir takım içerisinde iyi çalışabilmelisiniz. Oyun geliştirme derslerini takip ederek, yeteneklerinizi ve bilginizi daha da artırabilirsiniz" dedi.

FATİH ŞENDİL