Türkiye’nin ilk yerli balonu Kapadokya’da uçtu

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Kapadokya’da faaliyet gösteren bir firma tarafından üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonunu inceleyerek, bölgede uçuş yaptı.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Kapadokya'da faaliyet gösteren Pasha Balloons tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonunu inceleyerek Kapadokya semalarında uçtu. Varank'ın da içinde bulunduğu balon, pilot Hakan Zengin yönetiminde gökyüzüne yükseldi. Varank da Peribacaları üzerinde seyreden balona kısa bir süre pilotluk yaptı.





İHRACAT POTANSİYELİ



Sadece üretim safhası düşünüldüğünde milyonlarca avroluk rakamların artık Türkiye'de kalacağını ifade eden Bakan Mustafa Varank, "Kapadokya bu turizm için çok önemli bir bölge. Balonların bakımı, onarımı ve diğer giderlerini de hesaba kattığımızda ihracat potansiyeli yüksek çok daha büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu ekonominin, hem istihdama hem de üreticilerimizdeki kabiliyet gelişimine katkısı oldukça önemli" diye konuştu.