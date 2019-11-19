  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Türkiye’nin ilk yerli balonu Kapadokya’da uçtu

’nin ilk yerli balonu ’da uçtu

Türkiye’nin ilk yerli balonu Kapadokya’da uçtu
Giriş Tarihi: 19.11.2019

Sanayi ve Ticaret Bakanı , ’da faaliyet gösteren bir firma tarafından üretilen ’nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonunu inceleyerek, bölgede uçuş yaptı.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Kapadokya'da faaliyet gösteren Pasha Balloons tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonunu inceleyerek Kapadokya semalarında uçtu. Varank'ın da içinde bulunduğu balon, pilot Hakan Zengin yönetiminde gökyüzüne yükseldi. Varank da Peribacaları üzerinde seyreden balona kısa bir süre pilotluk yaptı.



İHRACAT POTANSİYELİ

Sadece üretim safhası düşünüldüğünde milyonlarca avroluk rakamların artık Türkiye'de kalacağını ifade eden Bakan Mustafa Varank, "Kapadokya bu turizm için çok önemli bir bölge. Balonların bakımı, onarımı ve diğer giderlerini de hesaba kattığımızda ihracat potansiyeli yüksek çok daha büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu ekonominin, hem istihdama hem de üreticilerimizdeki kabiliyet gelişimine katkısı oldukça önemli" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye’nin ilk yerli balonu Kapadokya’da uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN