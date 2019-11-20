Altın fiyatları ne kadar? 20 Kasım Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın düştü mü? soruları altını yatırım olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 20 Kasım Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,19 yükselişle 270,30 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 20 Kasım Çarşamba altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 270,86 TL

SATIŞ: 270,90 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 431,86 TL

SATIŞ: 441,65 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 861,03 TL

SATIŞ: 883,30 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ:1.727,45 TL

SATIŞ: 1.761,20 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.790,00 TL

SATIŞ: 1.817,00 TL