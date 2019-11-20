Bakan Albayrak Ziraat Bankası’nın 156. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ziraat Bankası'nın 156. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Albayrak, paylaşımında "Çiftçimize destek olmak amacıyla Memleket Sandıkları olarak 1863 yılında kurulan, 156 yıl boyunca ülke tarımının, çiftçisinin ve tüm üreticilerinin yanında olan, ekonomimize değer katan Ziraat Bankası'nın 156. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ziraat Bankası'nın 156. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Albayrak, paylaşımında "Çiftçimize destek olmak amacıyla Memleket Sandıkları olarak 1863 yılında kurulan, 156 yıl boyunca ülke tarımının, çiftçisinin ve tüm üreticilerinin yanında olan, ekonomimize değer katan Ziraat Bankası'nın 156. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.