  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Bölgenin ıspanağını korkmadan tüketin

Bölgenin ıspanağını korkmadan tüketin

Bölgenin ıspanağını korkmadan tüketin
Giriş Tarihi: 20.11.2019

Egeli üreticiler, bölgede yetişen ıspanakta zehirli ot ve ilaç olmadığını belirterek, “Halkımız güvenle yesin” dedi. Manisalı manav , sattığı ıspanağın zehirli olmadığını göstermek için çiğ çiğ yedi.

İstanbul ve Trakya'da ıspanaktan kaynaklanan zehirlenme vakaları Manisalı üreticileri zor durumda bıraktı. Manisalı manav Mehmet Dizemen, zehirli olmadığını göstermek amacıyla ıspanağı çiğ çiğ yedi. Dizemen, "Güzelim ıspanağın satışı durdu. Sağlıklı ve ucuz bu sebzeye suikast düzenlediler"dedi. Pazarcı Cengiz Yıldırım da ıspanakların ellerinde kaldığını söyledi. Manisa Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Halim Şener, "Ispanakla ilgili Manisa'da kesinlikle bu tür iddialara rastlamadık. Halkımız rahatlıkla tüketebilir. Korkmaya gerek yok" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bölgenin ıspanağını korkmadan tüketin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN