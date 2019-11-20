Bölgenin ıspanağını korkmadan tüketin

Egeli üreticiler, bölgede yetişen ıspanakta zehirli ot ve ilaç olmadığını belirterek, “Halkımız güvenle yesin” dedi. Manisalı manav Mehmet Dizemen, sattığı ıspanağın zehirli olmadığını göstermek için çiğ çiğ yedi.

İstanbul ve Trakya'da ıspanaktan kaynaklanan zehirlenme vakaları Manisalı üreticileri zor durumda bıraktı. Manisalı manav Mehmet Dizemen, zehirli olmadığını göstermek amacıyla ıspanağı çiğ çiğ yedi. Dizemen, "Güzelim ıspanağın satışı durdu. Sağlıklı ve ucuz bu sebzeye suikast düzenlediler"dedi. Pazarcı Cengiz Yıldırım da ıspanakların ellerinde kaldığını söyledi. Manisa Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Halim Şener, "Ispanakla ilgili Manisa'da kesinlikle bu tür iddialara rastlamadık. Halkımız rahatlıkla tüketebilir. Korkmaya gerek yok" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK