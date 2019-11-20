  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Kapadokya’yı 4 mevsim balonla keşfediyorlar

’yı 4 mevsim balonla keşfediyorlar

Kapadokya’yı 4 mevsim balonla keşfediyorlar
Giriş Tarihi: 20.11.2019

Konuklarına yılın her dönemi farklı bir manzara sunan 'yı ziyaret eden turistler, bölgeyi balon turuna katılarak kuş bakışı keşfediyor.

Konuklarına yılın her dönemi farklı bir manzara sunan Kapadokya'yı ziyaret eden turistler, bölgeyi sıcak hava balon turuna katılarak kuş bakışı keşfediyor. Rus turist Makanova Svetlana,"Burası rüya gibi bir yer. İlginç kayalıklar üzerinde balonla uçmak ise inanılmaz bir duygu" derken, yerli turist Aslı Özgen duygularını "Bu mevsimde buranın çok güzel olduğunu duydum. Gelmişken balonla uçmak istedik. Kelimelerle tarif edilemeyecek kadar güzel, doğa harikası bir bölge. Bu mevsimde ise peribacalarının renkleri ile sonbaharın tonları iç içe geçmiş vaziyette, muhteşem bir ahenk ve uyum var" sözleriyle dile getirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kapadokya’yı 4 mevsim balonla keşfediyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN