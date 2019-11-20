Kapadokya’yı 4 mevsim balonla keşfediyorlar

Konuklarına yılın her dönemi farklı bir manzara sunan Kapadokya'yı ziyaret eden turistler, bölgeyi sıcak hava balon turuna katılarak kuş bakışı keşfediyor.

Konuklarına yılın her dönemi farklı bir manzara sunan Kapadokya'yı ziyaret eden turistler, bölgeyi sıcak hava balon turuna katılarak kuş bakışı keşfediyor. Rus turist Makanova Svetlana,"Burası rüya gibi bir yer. İlginç kayalıklar üzerinde balonla uçmak ise inanılmaz bir duygu" derken, yerli turist Aslı Özgen duygularını "Bu mevsimde buranın çok güzel olduğunu duydum. Gelmişken balonla uçmak istedik. Kelimelerle tarif edilemeyecek kadar güzel, doğa harikası bir bölge. Bu mevsimde ise peribacalarının renkleri ile sonbaharın tonları iç içe geçmiş vaziyette, muhteşem bir ahenk ve uyum var" sözleriyle dile getirdi.