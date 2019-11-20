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Mercimeğe destekte pozitif ayrımcılık

Mercimeğe destekte pozitif ayrımcılık
Giriş Tarihi: 20.11.2019

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, baklagillerde verilen fark desteği ödemesinin mercimek lehine düzenleneceğini bildirdi. Pakdemirli, destek birim fiyatını 2018'de 50 kuruşa yükselttiklerine işaret ederek, "Mercimekte bugüne kadar verilen fark desteği ödemesi yeniden düzenlenecek. Üretim alanlarını da genişleteceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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