‘Yeni zirveler gelebilir’

Son 1,5 yılın zirvesine çıkan Borsa İstanbul’a yönelik iyimser beklentiler sürüyor. Uzmanlar, yabancı yatırımcının dönmediğini belirterek, yıl içinde yeni zirveler görülebileceğini dile getiriyor

Borsa İstanbul dün de yükselişini sürdürerek günü yüzde 0.64'lük yükselişle 107.528 puandan kapattı. Borsa'da alımlar dün de devam etti. Global risk iştahındaki toparlanmayla birlikte son 3 haftadır yukarı yönlü hareketini sürdüren Borsa İstanbul, 107.000 puanın üzerine çıkarak 1,5 yılın zirvesini gördü. Kısa vadede mevcut iyimserliğin devam etmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, geçen hafta gerçekleştirilen Erdoğan - Trump görüşmesinden sonra Halkbank dava sürecinin bir süreliğine gündemden düşmüş olması ve ABD ile diyalog kanallarının büyük oranda açılmış olması uzun süredir baskı altında kalan ve emsallerine kıyasla iskontosu artan TL varlıklarda yılın son bölümünde bir rahatlama getirebilir.



"YABANCI GELMEDİ"



Önümüzdeki süreçte yükselişi engelleyebilecek bir gelişme bulunmadığını vurgulayan uzmanlar, yeni zirveler görülmesini bekliyor. Uzmanlar, 106.600 puan seviyesinin üzerinde kalınması halinde yukarı hareketin vites büyüterek devam etmesini bekliyor. Bu seviyenin aşılmasıyla birlikte ilk etapta 108.000-112.000 bandına girilebileceği öngörülüyor. Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, "BİST 100 endeksi 14 Ekim kapanışından bu yana (TL) yaklaşık 13 bin puan yükselirken, TL'nin stabil kalması ve ülke CDS seviyesinin de 300 baz puan düzeyine gerilemesiyle iyimserlik bir adım öne çıktı. İyimserlik henüz yabancı yatırımcıların katılımı ile gerçekleşmedi ve yükseliş hareketine geç kalmış durumdalar" diye konuştu.



DAHA ÇOK YOLUMUZ VAR



İNFO Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, risk priminin 1 Mart 2019'dan bu güne en düşük (308) seviyeye ulaştığını belirterek şunları söyledi; "Aynı CDS, 2018 Eylül ayı başında 570'i, İstanbul seçimlerinin tekrarlanması yönünde verilen YSK kararı sonrasında ise 520'yi aşmıştı. Geldiğimiz yer sevindirici, ancak kat ettiğimiz yol kadar daha gidecek yolumuz var" dedi.