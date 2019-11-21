2020 Ocak emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak ayı zammı için kısa bir süre kaldı. Ocak ayında emeklilerin en düşük ve en yüksek maaşı ne kadar olacak? sorusu merak ediliyor. Beklenti anketine göre zam yüzde 6.82 olarak görülüyor. Peki emeklinin cebine ne kadar para girecek? Emeklinin ocak ayı en düşük maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi. Zam oranının ortaya çıkması için sadece 2 enflasyon verisi kaldı.