Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 21 Kasım Perşembe döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Dün analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 5,70 seviyesinin altını gören ve günü 5,6967 seviyesinden kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında ne kadar oldu? Dolar ve euro yatırımcısı döviz kurundaki dalgalanmaları araştırıyor. İşte 21 Kasım Perşembe döviz kuru...