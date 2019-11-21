Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 21 Kasım Perşembe döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Dün analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 5,70 seviyesinin altını gören ve günü 5,6967 seviyesinden kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında ne kadar oldu? Dolar ve euro yatırımcısı döviz kurundaki dalgalanmaları araştırıyor. İşte 21 Kasım Perşembe döviz kuru...
Dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7040 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3120 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 21 Kasım Perşembe döviz kuru...
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