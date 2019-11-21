Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde 3 bin 500 dekar arazide yetiştirilen tescilli Köprübaşı çileğinde hasat devam ediyor. Havaların soğumasına rağmen yaz-kış çilek yetiştirilen ilçede, çileğin kilosu 5-9 lira arasında satılıyor

Köprübaşı ilçesinin geçim kaynağı haline gelen çilek yetiştiriciliği, kış aylarında da çiftçinin yüzünü güldürdü. Nisan ayında tarlada hasadı başlayan çilek, Kasım ayı gelmesine rağmen hala hasat edilebiliyor. 3 bin 500 dekar arazide yetiştirilen çilekler, bin bir zahmetle toplanarak tüketicinin sofrasına ulaştırılıyor. Yaklaşık 10 bin ton verim alınan çilek fiyatları sezonda 3.5 lira olmasına karşın örtü altında yetiştirilmesi ile fiyat katlandı.



FİYATINDA ARTIŞ OLDU



Hem açık arazide hem de örtü altında çilek yetiştiren üretici Rahim Özcan, çileğin kilosunu 5-9 lira arasında sattığını söyledi. Tescilli Köprübaşı çileğinin yaz kış rağbet gördüğünü kaydeden Özcan, "Şu anda hem örtü altında hem de açıkta tarlalarda çileğimiz var. Havaların çok soğumaması nedeniyle hasat devam ediyor. Örtü altında 2 dönüm, açık alanda da 40 dönümde yetiştiriyorum. Fiyatlar sezona göre oldukça iyi. Kilosu 5 liradan başlıyor, kalitesine göre 9 lirayı buluyor. Tüketicinin ilgisi de çok güzel. Genelde İzmir'e ve Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz. Burada dört mevsim çilek hasadı yapılabiliyor. Sadece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesi tehlike yaratabiliyor" dedi.