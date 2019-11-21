Efes Üzümü yüzleri güldürdü

İzmir Bayındırlı üzüm üreticilerinin önemli gelir kaynaklarından biri olan meşhur Efes Üzümü bu yıl yüzleri güldürdü. Aromatik özellikleriyle ürünlerinin iç piyasada büyük rağbet gördüğünü belirten üreticiler, "Verimli bir yıl oldu. Beklenenin üzerinde gerçekleşen rekolte yüzümüzü güldürdü" ifadelerini kullandılar.

İzmir Bayındırlı üzüm üreticilerinin önemli gelir kaynaklarından biri olan meşhur Efes Üzümü bu yıl yüzleri güldürdü. Aromatik özellikleriyle ürünlerinin iç piyasada büyük rağbet gördüğünü belirten üreticiler, "Verimli bir yıl oldu. Beklenenin üzerinde gerçekleşen rekolte yüzümüzü güldürdü" ifadelerini kullandılar.



SIRA İHRACATTA



İlçe genelinde yaklaşık 3 bin dekar alanda Efes Üzümü yetiştirildiğini anlatan üreticiler, "Kızıloba, Hisarlık ve Sarıyurt gibi yayla köyleri Efes Üzümü'nün yetiştirildiği 'mikro klima' özelliklerine sahip ender alanlar. Bağlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Genelde Eylül ayının ortalarında başlayan hasat, Kasım sonlarına kadar devam ediyor. İzmir, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen alıcılar üzümümüz için sezonluk bağlantı yapıyor. Son yıllarda ihracat çalışmaları da başladı. Çiçekçilik ve kiraz üretimiyle adını duyuran Bayındır yakın bir zamanda üzüm üretimiyle de öne çıkacak" diye konuştular.

NADİR UYSAL