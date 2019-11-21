Şehirlerin “dijital ikizi” afetlere önlem aldıracak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hayata geçirdikleri "Kentsel Yerleşim ve Gelişme Alanlarında 3 Boyutlu Topoğrafya ve Bina Modeli Oluşturma" projesi ile tüm şehirlerin 3 boyutlu dijital ikizinin oluşturulduğunu, böylece afetlere önceden önlem alınacağını ve imar barışına girmeyen yapıların tespit edileceğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hayata geçirdikleri "Kentsel Yerleşim ve Gelişme Alanlarında 3 Boyutlu Topoğrafya ve Bina Modeli Oluşturma" projesi ile tüm şehirlerin 3 boyutlu dijital ikizinin oluşturulduğunu, böylece afetlere önceden önlem alınacağını ve imar barışına girmeyen yapıların tespit edileceğini belirtti.



'DÜNYADA BİR İLKİ BAŞARDIK'



Havadan çekilen fotoğraflarla tüm şehirlerin gerçek zamanlı dijital ikizlerinin oluşturulduğunu aktaran Bakan Kurum, "Bin 500 saatlik uçuşun ardından 517 bin stereo hava fotoğrafı çekildi. 40 bin kilometrekare alanda yer alan 12 milyon konutun fotoğraf çekimi tamamlandı ve dijital ortama aktarıldı. Dünyada bir ilki başardığımız projeyle afetlere önceden önlem alacak, kaçak yapıları tespit edeceğiz. Yeni yapılacak binaların şehrin silüetine etkisi önceden tespit edilecek ve silüeti bozan yapılara izin verilmeyecek. İmar barışına girmeyen yapılar yazılım ile saptanacak" diye konuştu. Projenin lansmanı ise yıl sonunda yapılacak.