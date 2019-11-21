Vergi rekortmenlerinde büyük artış

2018 gelir vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi isimlerini açıklamazken, 3’üncü sırada 54 milyon lirayla Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Kurumlar vergisinde ise ilk sıranın sahibi 10 milyar 610 milyon lira vergi tahakkuk ettirilen Merkez Bankası oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Buna göre, gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13,67, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 14,44 artış gerçekleşti.



YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ



Kurumlar vergisi beyanlarında ise bir önceki yıla göre beyan edilen matrah toplamında yüzde 29,01, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 38,61 yükseliş dikkati çekti. Türkiye genelinde 2018 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2019'da 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.



TARA 3 SIRA GERİLEDİ



Gelir vergisi beyannameleri ile 87 milyar 914 milyon 102 bin 970 lira matrah beyanında bulunulurken, bu tutar üzerinden 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk iki sırasındaki rekortmenler isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin 3'üncü sırasında ise 54 milyon 169 bin 334 lirayla Mustafa Rahmi Koç yer aldı. 2017'nin birincisi olan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden iş adamı Şarık Tara ise 4'üncü sıraya geriledi. Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi geçen yıl tahakkuk ettirilen 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. Geçen yılın birincisi Şarık Tara da 36 milyon 215 bin 996 liralık vergiyle dördüncü sırada yer buldu.



5 YENI ŞİRKET GİRDİ



Rekortmenler listesine bu dönemde 5 yeni şirket dahil olurken, 8 firma ise liste dışı kaldı. Listeye Yapı Kredi Finansal Kiralama 56, Ziraat Katılım 59, Borsa İstanbul 68, Vakıf Katılım 71 ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 83'üncü sıradan giriş yaptı.



KOZA ALTIN YÜKSELİYOR



listesinde ilk 100'de finans sektöründen 27 şirket yer alırken, söz konusu firmalara toplamda 21 milyar 422 milyon lira vergi tahakkuk ettirildi. 2018 için en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef içinde 27 kurum bilgilerinin açıklanmasını istemedi. TMSF bünyesinde faaliyet gösteren Koza Altın da 35'inci sıradan 20'nci sıraya çıktı.



REKORTMENLERDEN 85'I İSTANBUL'DA



Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk edilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında 85 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u Ankara (3), Gaziantep (3), Antalya (2), İzmir (2), Denizli (2), Bursa (1), Eskişehir (1) ve Hatay (1) izledi. Denizli'den Selahattin Çınar 17 milyon 242 bin lira vergiyle 18'inci sırada yer alırken, İzmir'den Lucien Arkas da 12 milyon 768 bin lira vergiyle 30'uncu oldu.



ACUN VE KIVANÇ DA YER ALDI



Televizyoncu Acun Ilıcalı 2017'de listenin 42'nci sırasında yer alırken, geçen yıl tahakkuk ettirilen 6 milyon 722 bin liralık vergiyle bu kez 83'üncü sırada yer buldu. Ilıcalı dışında başka ünlü isimler de listede yer aldı. Avşar Film'in sahibi Şükrü Avşar 21 milyon 835 bin lirayla listenin 9'uncu sırasında yer alırken, Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da 4 milyon 816 bin 64 lirayla en yüksek vergi ödeyenler listesine 93'üncü sıradan girdi.