Altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları düştü mü? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Altın bugüne nasıl başladı? İşte 22 Kasım Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 435,00 lira, Cumhuriyet altını 1.794,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,30 düşüşle 269,20 liradan işlem gördü. İşte 22 Kasım Cuma altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 268,64 TL

SATIŞ: 268,69 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 431,06 TL

SATIŞ: 440,83 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 859,42 TL

SATIŞ: 881,66 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.724,23 TL

SATIŞ: 1.757,92 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.786,00 TL

SATIŞ: 1.813,00 TL