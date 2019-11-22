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davasının düşürülmesi istenecek

Halkbank davasının düşürülmesi istenecek
Giriş Tarihi: 22.11.2019

ABD'de  yaptırımlarını delmekle suçlanan Başsavcılığı tarafından açılan davada, bankanın avukatları, mahkemenin yargı yetkisi olmadığı gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunacaklarını bildirdi.

ABD'de İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Bankasına New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada, bankanın avukatları, mahkemenin yargı yetkisi olmadığı gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunacaklarını bildirdi. Halkbank'ın yasal danışmanlığını yapan King&Spalding hukuk firması, mahkemeye gönderdiği yazılı dilekçede kendilerine yeni bir duruşmada "sınırlı ve özel katılım" hakkı tanınmasını istedi. Avukatlar, bu özel oturuma sadece mahkemenin yargı yetkisi olmadığını anlatmak, davanın düşmesi gerektiği ve reddihakim taleplerini iletmek için sınırlı bir yetkiyle katılacaklarını belirtti. Dilekçede Halk Bankasının anayasada belirtilen adil yargı kapsamında yargı yetkisi bulunmayan mahkemenin "akıl almaz" uygulamasına karşı çıkma hakkı olduğu ifade edildi. Banka avukatlarının mahkemeye gönderdiği dilekçeye savcılık 26 Kasım'a kadar cevap verecek.

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