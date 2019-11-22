‘Senden İhracatçı olur’ projesi ilçelere yayıldı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yeni ihracatçılar kazanılması amacıyla başlatılan proje ilçelere de yayıldı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, projeyle Denizli'de henüz hiç ihracat yapmamış veya ihracat yapmış fakat süreklilik sağlayamamış olan firmalara, bu konuda farkındalık kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yeni ihracatçılar kazanılması amacıyla başlatılan proje ilçelere de yayıldı. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, projeyle Denizli'de henüz hiç ihracat yapmamış veya ihracat yapmış fakat süreklilik sağlayamamış olan firmalara, bu konuda farkındalık kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Memişoğlu, "İlçelerdeki firmalara, ihracat yapabilmeleri için gerekli eğitimler verilecek. Girişimcilik ruhu aşılanacak ve bu süreçte destek sağlanacak" dedi. Bozkurt Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kocaman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya ilçedeki firma temsilcileri katıldı. SEBAHATTİN ALP