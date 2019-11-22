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Son dakika: açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

22.11.2019, 13:40 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019,13:52

Son dakika bilgisine göre; Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tespit komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu'nun 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bakanlıkta gerçekleştireceğini bildirdi.

Komisyonun ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştireceğini belirten Bakan Selçuk, "Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak" dedi.

2020'de asgari ücret ne kadar olacak?

DHA

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