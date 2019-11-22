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Ticaret savaşıyla üzümüne talep yükseldi

Ticaret savaşıyla Türk üzümüne talep yükseldi
Giriş Tarihi: 22.11.2019

ile arasında devam eden ticaret savaşlarından dolayı Çin Hükümeti, ABD üzümüne ek vergi getirince üzümüne talep arttı. Çin'e yapılan ihracatı yüzde 14 artarak 1 milyon 600 bin dolara çıktı.

Çin ile ABD arasında devam eden ticaret savaşlarından dolayı Çin Hükümeti, ABD üzümüne ek vergi getirince Türk üzümüne talep arttı. Çin'e yapılan kuru üzüm ihracatı yüzde 14 artarak 1 milyon 600 bin dolara çıktı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Dünyanın en kalabalık ülkesine kuru meyve ihracatımızda artış trendi devam edecek. Son günlerde konuşulan ticaret savaşının sona ermesi halinde bile biz Çin'de kalite ve fiyat avantajımızla var olmaya, ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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