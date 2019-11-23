Agroexpo Fuarı 15. kez açılıyor

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olarak gösterilen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Agroexpo, bu yıl da en iddialı etkinlikler ve sektörel paneller ile 15. kez sektör ilgililerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olarak gösterilen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Agroexpo, bu yıl da en iddialı etkinlikler ve sektörel paneller ile 15. kez sektör ilgililerini ağırlamaya hazırlanıyor. 6-9 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşecek fuarda Yenilikçi Tarım Makineleri İnovasyon Sunumu, 2020 Yeni Model Traktör Lansmanı en iddialı etkinlikler arasında yer alacak. Fuara girişler ücretsiz olacak.