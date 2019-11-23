Sosyal yardımlara 275 milyar kaynak

Türkiye 2023'e güçlü adımlarla ilerlerken, üç yıllık dönemde aile ve çocuk yardımından evlenecek gençlere çeyiz desteğine, sosyal konut projelerinden yurt yapımına kadar birçok alanda sosyal yardımlara yaklaşık 275 milyar liralık kaynak aktarılacak

Türkiye 2023'e güçlü adımlarla ilerlerken, üç yıllık dönemde aile ve çocuk yardımından evlenecek gençlere çeyiz desteğine, sosyal konut projelerinden yurt yapımına kadar birçok alanda sosyal yardımlara yaklaşık 275 milyar liralık kaynak aktarılacak. Çocuk evi hizmetleri için 2020-2022 döneminde 1.5 milyar liralık, işsizlik yardımları hizmetleri için de 23 milyar liraya yakın bütçe öngörülüyor. Hükümet, 2020'de de evde bakım yardımı, şartlı eğitim ve sağlık yardımı, gıda desteği, çoklu doğum yardımı, 65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımları başta olmak üzere 43 sosyal yardım programı ile toplumun tüm kesimlerine ulaşılacak. Sosyal güvenliği bulunmayanlara sağlanan hizmetler için yaklaşık 100 milyon liralık destek sağlanacak.



3.5 MİLYON HANEYE



Hükümet sosyal yardım programları ile yaklaşık 3.5 milyon haneye ulaşırken, bu yılın sonuna kadar yapılan sosyal yardım harcamaları da 55 milyar lirayı geçecek.

HAZAL ATEŞ