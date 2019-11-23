Vergi cezalarına yüzde 50 indirim

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen reform niteliğindeki yasa kapsamında vergi kaybı cezalarında ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın yüzde 50 indirim uygulanacak

"Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını sağlayacak olan, vergide reform niteliğindeki düzenlemeleri öngören yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasından sonra yürürlüğe girecek. Yasayla vergi kaybı cezalarında ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Uzlaşmanın olması halinde ödenecek vergi kaybı cezası için yüzde 25 indirimden yararlanma olanağı getirildi. Vergi Usul Yasası'nda "Kanun yolundan vazgeçme" başlığıyla yeni düzenleme yapıldı. Bu şekilde tahakkuk eden vergi ve cezaların, vadesi geçirilmeksizin gecikme faiziyle ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılacak.



YASADA YER ALAN DÜZENLEMELER



Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'da değişiklik getiren yasa şu düzenlemeleri öngörüyor:



- Yasayla gelir vergi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarıldı. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek.



- Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarıldı.



- Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan lüks konutlar "değerli konut vergisi"ne tabi olacak. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar binde 3, 7,5 ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.

EVRİN GÜVENDİK