Efsane Cuma’da 5 milyarlık kartlı ödeme bekleniyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Perakende sektöründe 29 Kasım'daki efsane indirimin alışverişe doping etkisi yapmasını ve bir günlük kartlı ödeme tutarının 5 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz. 5 milyar TL'lik kartlı ödemede internetten alışveriş payının da 2 milyar TL'ye yaklaşacağını öngörüyoruz." dedi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Perakende sektöründe 29 Kasım'daki efsane indirimin alışverişe doping etkisi yapmasını ve bir günlük kartlı ödeme tutarının 5 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz. 5 milyar TL'lik kartlı ödemede internetten alışveriş payının da 2 milyar TL'ye yaklaşacağını öngörüyoruz." dedi. Öncel, kamuoyunda "Efsane Cuma" olarak bilinen efsane indirimin markalara stoklarını eritme, müşteriye de ihtiyaçlarını çok uygun fiyatlarla karşılama fırsatı sunduğunu belirtti



YÜZDE 80 İNDİRİM



Öncel, "efsane indirim"in dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de artık tam bir alışveriş festivaline dönüştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Birçok markamız o güne özel kampanya hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladılar. Stoklardaki ürünler çok düşük karlarla hatta bazen zararına satışa sunulacak. Kategorisine göre değişmekle birlikte bazı ürünlerde yüzde 70-80'e varan indirimler olacağını şimdiden söyleyebiliriz."