Gelir vergisinin yarısı İstanbul’dan

Gelir vergisi mükelleflerinden geçen yıl elde edilen 23,6 milyar liralık verginin yarısı İstanbul'dan sağlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2018 vergilendirme dönemi için 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından gelir vergisi beyannamesi verildi.

Gelir vergisi mükelleflerinden geçen yıl elde edilen 23,6 milyar liralık verginin yarısı İstanbul'dan sağlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2018 vergilendirme dönemi için 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından gelir vergisi beyannamesi verildi. Bu mükelleflerin yüzde 29,69'una denk gelen 1 milyon 50 bin 965'i İstanbul iline kayıtlı. İstanbul'u, yüzde 9,20 payı ve 325 bin 671 mükellefle Ankara, yüzde 7,63 pay ve 270 bin 40 mükellefle İzmir izledi. Gelir vergisi beyannameleriyle 87 milyar 914 milyon 102 bin 970 lira matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 lira vergi tahakkuk ettirildi. Matrahın yüzde 46,81'ine denk gelen 41 milyar 149 milyon 947 bin 27 lira İstanbul'dan beyan edilirken, Ankara'dan beyan edilen tutar, yüzde 8,39'luk payla 7 milyar 397 milyon 199 bin 214 lira oldu. İzmir'den ise yüzde 7,5'luk paya denk gelen 6 milyar 596 milyon 257 bin 450 liralık beyanda bulunuldu. Tahakkuk eden gelir vergisinde de ilk sırada İstanbul yer aldı. Bu arada geçen yıla ilişkin kurumlar vergisi için 785 bin 656 mükellef tarafından beyanname verildi.