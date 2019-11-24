Kadın ruhu gelecekte daha etkin olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Umuyorum, ülkemizin tüm kurumları, kadın zekasını işlerine katmada yarışır hale gelirler. Şu bir gerçek ki bizi, dünyada kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bekliyor” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Turkcell ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirilen "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi kapsamında Küçükyalı Plaza'da düzenlenen Geleceği Yazan Kadınlar Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, güzel bir geleceği tasarlamak için kolları sıvayan kadınlarla buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Projeye katılan kadınları "gökyüzünde ışıldayan yıldızlar" olarak tanımlayan Erdoğan, projeye gittikçe artan ilginin, kadınların gelecek için söyleyecek çok sözü olduğunu gösterdiğini belirtti. Kod yazma üzerine kurulu projeye 3 bine yakın kadının başvurduğunu vurgulayan Erdoğan, "Başvuran tüm kadınların birbirinin harika fikirleri var. Kadınlar dünyayı değiştirebileceklerine inanıyorlar. Yakın bir zamanda hayatı kolaylaştıran uygulamaların ardında kadınların imzasını görebileceğiz." diye konuştu.



8 ÜLKEDEN BAŞVURU



Projeye, bu yıl 8 farklı milletten de başvuru olduğunu kaydeden Erdoğan, "64 ilden başvuru geldi. Umuyorum, ülkemizin tüm kurumları kadın zekasını işlerine katmada yarışır hale gelirler. Bizi, dünyada kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bekliyor" dedi. Programda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile iş dünyasından isimler ve projeye katılan kadınlar yer aldı.



"BIRAKALIM ÇOCUKLARIMIZ AKILLARINA KANAT TAKSINLAR"



Kadınların her alanda güçlendirilmesinin önemine işaret eden Erdoğan, çağın gerekliliklerinin kadınların en çok bilim ve teknoloji alanında yoğunlaşması gerektiğini söylediğini aktardı. Emine Erdoğan, ebeveynlere, "Anne babalar olarak çocuklarımızı, özellikle kız çocuklarımızı bilimle erken yaşlarda tanıştırmamız gerektiğine inanıyorum. O nedenle anne babalar olarak sorumluluğumuzun ne denli büyük olduğunun farkında olmalıyız. Bırakalım çocuklarımız akıllarına kanat taksınlar." şeklinde seslendi.