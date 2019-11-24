‘Yasa balıkçılık sektörü için dönüm noktası olacak”

İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) üzerinde 1.5 yıldır yoğun emek harcadığı, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün en önemli beklentisi olan Su Ürünleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilmesiyle mutlu sona ulaşıldı

İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) üzerinde 1.5 yıldır yoğun emek harcadığı, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün en önemli beklentisi olan Su Ürünleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilmesiyle mutlu sona ulaşıldı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, kanunun sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellenmesinin ülkemiz ve sektör adına büyük önem taşıdığını belirtti. 48 yıl önce çıkarılan yasayla ilgili önerilerinin yasada karşılık bulmasının sevindirici olduğunu belirten Özgener "Yapılan yasal düzenleme, balıkçılık sektörümüz için çok önemli bir dönüm noktası niteliğindedir. 48 yıllık yasadaki revizyonu tarihi bir adım olarak görüyoruz" dedi.



TALEPLER GELMİŞTİ



Özgener, balıkçılık sektöründe faaliyet gösteren Oda üyelerinden, kaçak avcılığa yönelik yaptırımların yetersizliği ve deniz ekosisteminin risk altında olduğu yönünde gelen talep ve öneriler üzerine, göreve gelir gelmez çalışma başlattıklarını belirtti. Özgener, "Sektörün talep ve önerilerini dinleyen ve balıkçılığın geleceği ve denizlerimizin korunması konusunda büyük bir sorumluluğu üzerine alarak en kapsamlı revizyonun yapılmasını sağlayan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.