1 milyon lira hibeyle zeytinyağı fabrikası kurdu

Muğlalaı ev kadını Feriştah Yıldız (34), çocukluk hayali olan zeytinyağı sıkım fabrikasını devlet desteğiyle kurdu. TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan 1 milyon lira hibe alan Yıldız, fabrikayı 2 milyona bitirdi.

MUĞLALI ev kadını Feriştah Yıldız (34), çocukluk hayali olan yağ sıkım fabrikasını devlet desteğiyle kurdu. Eşi Rüstem Yıldız'a (38) ait araziye fabrika kurmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na hibe desteği başvurusunda bulunan ve geri ödemesiz 1 milyon lira hibe alan Yıldız, fabrikayı 2 milyon liraya mal etti. Bölgedeki çiftçilerin topladıkları zeytinlerin getirildiği fabrikada günlük 60 ton yağ sıkımı yapılırken, çiftçilerden de litre başına sıkım karşılığı yüzde 8 oranında zeytinyağı alınıyor.

KADIN GÜÇLÜ OLURSA

İŞİNİ çok sevdiğini söyleyen Yıldız, "Gerekli numunelerle otel, restoran, kahvaltı salonları ve şarküterilere ürünlerimizi tanıtıp siparişlere cevap veriyoruz. Aynı zamanda şehir dışına kargo yoluyla ürünlerimizi gönderiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz pazarımızı büyütmek. Kadın güçlü olduğu takdirde başaramayacağı, aşamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki istesin. Bir ülkede kadınlar iş ve çalışma hayatında etkin değilse o ülkenin kalkınması, büyümesi, hedeflerine ulaşması mümkün olmaz" dedi.