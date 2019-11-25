Altın fiyatları ne kadar? 25 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatları düştü mü? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Güvenli liman olarak görülen altın bugüne nasıl başladı? İşte 25 Kasım Pazartesi altın fiyatları...