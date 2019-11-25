Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatları düştü mü? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Güvenli liman olarak görülen altın bugüne nasıl başladı? İşte 25 Kasım Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 0,44 azalışla 270,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,44 değer kaybıyla 1.800,00 lira oldu. Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte 25 Kasım Pazartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 267,66 TL
SATIŞ: 267,71 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 431,24 TL
SATIŞ: 441,01 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 859,78 TL
SATIŞ: 882,02 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.724,94 TL
SATIŞ: 1.758,65 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.787,00 TL
SATIŞ: 1.814,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 25 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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