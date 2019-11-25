Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 25 Kasım Pazartesi döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro bugün ne kadar? Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7220 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3290 lira olmuştu. Dövizi yatırım aracı olarak görenler döviz kurundaki son dakika gelişmelerini araştırıyor. İşte 25 Kası Pazartesi döviz kuru...
Dolar ve euro ne kadar? 25 Kasım Pazartesi döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.