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Dolar ve euro ne kadar? Pazartesi kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 25 Kasım Pazartesi döviz kuru...

25.11.2019, 09:33

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte Pazartesi ...

Dolar ne kadar? Euro bugün ne kadar? Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7220 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3290 lira olmuştu. Dövizi yatırım aracı olarak görenler döviz kurundaki son dakika gelişmelerini araştırıyor. İşte 25 Kası Pazartesi döviz kuru...

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