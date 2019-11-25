Dolar ve euro ne kadar? 25 Kasım Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 25 Kasım Pazartesi döviz kuru...