KOSGEB’den kredi faiz oranlarında indirim

KOBİ’lerin krediye kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni destek programı geliştirildi. ekonomideki olumlu sinyaller üzerine faiz ve kar payı oranları 175 baz puan aşağı yönlü revize edildi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, Türk ekonomisindeki canlanmanın kredi faizlerindeki düşüşü de beraberinde getirdiğini ifade etti. Uzkurt, KOBİ'lerin krediye kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni bir destek programı geliştiren KOSGEB'in, ekonomideki olumlu sinyaller üzerine faiz ve kar payı oranlarını, 175 baz puan aşağı yönlü revize ettiğini söyledi. Yeni düzenlemeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'nde açıkladığını dile getiren Uzkurt, "KOSGEB olarak, stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmelere 500 bin liraya kadar, KOSGEB desteğiyle işletmesini kurmuş ya da kuracak olan işletmelere ise 50 bin liraya kadar kredi kullanımlarında destek oluyoruz. 50 bin liralık kredi kullanımının 10 puanlık, 500 bin liralık kredi kullanımının ise 12 puanlık faiz veya kar payı kısmını biz karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER

Uzkurt, kredi kullanan KOBİ'ler için avantajlı olan revizyonla artık işletmelerin 15 bin liraya kadar daha az faiz ve kar payı ödeyeceklerini belirterek, her iki kredinin de işletme kredisi ve makine teçhizat kredisi olarak kullanılmasının mümkün olacağını vurguladı. KOSGEB desteğiyle kurulan bir KOBİ'nin 50 bin liralık bir krediye hak kazandığında bunun 30 bin lirasının makine teçhizat kredisi, 20 bin lirasının da işletme kredisi olarak kullanabileceğini anlatan Uzkurt, "İşletme kredisinde vade en fazla 18 ay iken, makine teçhizat kredisinde 36 ay olacak. Stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmelerin 500 bin liraya kadar kullanacakları kredilerde karşılanan 12 puanlık faiz veya kar payının tamamını biz karşılayacağız. 12 aylık vadede faiz-kar payı yaklaşık 33 bin 100 lira olacak. 18 aylık vadede ise biz yaklaşık 49 bin lira faiz-kar payı ödeyeceğiz" diye konuştu.