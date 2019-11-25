Maduro, Türk ihracatçılarına kapıları açtı

TÜRKİYE'NİN İhracat Ana Planı kapsamındaki Güney Amerika pazarına girmek amacıyla Venezuela ve Kolombiya'ya çıkarma yapan Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Sektörel Gıda Ticaret Heyeti, 200'ü aşkın firmayla önemli ihracat anlaşmaları imzaladı.

TÜRKİYE'NİN İhracat Ana Planı kapsamındaki Güney Amerika pazarına girmek amacıyla Venezuela ve Kolombiya'ya çıkarma yapan Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Sektörel Gıda Ticaret Heyeti, 200'ü aşkın firmayla önemli ihracat anlaşmaları imzaladı. ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz'ın liderliğinde 11 firmadan 18 ihracatçının katılımıyla oluşturulan Sektörel Gıda Ticaret Heyeti, Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro başta olmak üzere her iki ülkede üst düzeyde verimli görüşmeler gerçekleştirdi. ASHİB heyeti, Venezuela ve Kolombiya'da 200'ü aşkın firmayla makarna, bakliyat, un, pirinç, peynir, konserve, meyve suları, zeytin, zeytinyağı, ayçiçek yağı, elma, nar, çikolata, şekerleme, sos, bisküvi gibi ürünlerde önemli ihracat anlaşmaları imzaladı.

'İŞBİRLİĞİNE VARIZ'

Venezuela lideri Nikolas Maduro'nun "Size buradaki kapılar açık. Her türlü işbirliğine varız" deyip, bakanlarına da "Ülkemizin ne ihtiyacı varsa öncelikle Türkiye'den karşılayacaksınız" talimatı verdiğini vurgulayan Yamanyılmaz, Latin Amerika ülkelerine ihracatta önümüzdeki 5 yılda 2 milyar dolar hedef koyduklarını belirtti.