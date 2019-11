Sihirli formülü bir tek o biliyor

Ege Fermente Sucukları’nın sahibi Alper Kasap, sucuğa kendine has lezzetini veren özel formülü yıllardır sır olarak saklıyor. Dededen gelen özel baharat karışımı formülü oğlu Ali Baran’a aktaracağını belirten Kasap “Bu lezzeti kuşaklar boyu sürdürmekte kararlıyız” dedi

FARK YARATANLAR - NADİR UYSAL

Tire'de faaliyet gösteren Ege Fermente Sucukları'nın sahibi Alper Kasap, dedelerinden gelen sucuğun sır gibi sakladıkları özel karışımlı lezzetini oğluna aktaracak. Gizli formülü yakın gelecekte oğlu Ali Baran'a aktaracağını belirten Kasap, "O da gelecek kuşaklara aktaracak. Bu özel lezzeti kuşaklar boyu sürdürmekte kararlıyız. Dünyaca ünlü yiyecek ve içecek firmalarının ürünlerinde imalat aşamasında kullandıkları özel formüller tüm gelişmiş analiz tekniklerine rağmen günümüzde gizemini koruyor. Hemen hemen aynı malzemeler kullanılsa da kola markaların tatları nasıl değişikler gösteriyorsa aynı şey bizim sektörümüz için de geçerli" dedi.

İŞİN SIRRI BAHARAT

İmalat aşamasında, Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli baharatlarını kullandıklarını anlatan Alper Kasap, "Yüzde yüz dana etinden harmanlanan karışıma, dedem İsmail'den rahmetli babam Ali Kasap'a geçen özel baharat formülünü ekliyoruz. Bu aşamada bana fabrikadaki ustabaşı yardımcı oluyor. Tüm işçiler imalat bölümünden dışarıya alınıyor. Hazırladığım baharat karışımını tüm piyasadaki ürünlerimizde ayrı ayrı kullanıyoruz. Ustabaşım bile formülün sırrını bilmiyor" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK BİR FİRMAYDI

66 yıl önce küçük bir işletme olarak kurulan firmayı günümüzde modern tesislere dönüştüren Kasap, "Hilesiz ve kaliteli ürünün her zaman alıcısı bulunur. Sağlıklı, kaliteli ve hijyenik imalat ile birlikte dürüst, temiz ve ahlaklı ticaret temel iş ilkelerimiz. Dört kuşaktır bu anlayışı prensip edinmiş aile firmasıyız. 2017'de vefat eden rahmetli babam Ali Kasap'ı her konuda kendime örnek alıyorum. İzmir İkiçeşmelik yokuşunda, Havra sokağında ve Kemeraltı'nda sırtında sucuklarla dolaşıp işyerlerinin kapısını çaldığını söylerdi. Bana devrettiği bayrağı daha yükseklere taşıyacağım. 14 yaşından bu yana tam 30 yıldır mesleğimi severek yapıyorum. İşin sırrı burada" diye konuştu.



HELAL GIDA VE ET SERTİFİKASI

FERMENTE sucuk, salam, sosis ve şişköfte gibi ürünlerinde dana etinden başka bir şey kullanmadıklarının özellikle altını çizen başarılı işadamı Alper Kasap, ihracat hedeflerinin olduğunu belirtti. Avrupa ve Ortadoğu'ya açılmak için bir süredir çalışmalar yaptıklarını anlatan Kasap, "HACCP ve ISO 22000 Gıda Güvenliği ve Kalite Kontrol Sistemi belgelerimiz mevcut. Uluslararası Akredite kuruluşlarından Global Mark şirketinin denetiminden geçtik. Helal Gıda Helal Et sertifikasyonu belgesi sahibiyiz. Tüm müşterilerimiz bizim için değerlidir" dedi.