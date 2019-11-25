Turistler 5,1 milyar dolarlık yemek yedi

TÜRKİYE’Yİ bu yıl yurt dışından 4 milyon 555 bin 361’i Türk vatandaşı olmak üzere 39 milyon 953 bin kişi ziyaret ederken, turizm geliri de 26,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE'Yİ bu yıl yurt dışından 4 milyon 555 bin 361'i Türk vatandaşı olmak üzere 39 milyon 953 bin kişi ziyaret ederken, turizm geliri de 26,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Turistlerin kişisel harcamaları 19 milyar 550 milyon dolar, paket tur harcamaları ise 7 milyar 84 milyon dolar oldu.

EN YÜKSEK HARCAMA

TURİSTLERİN harcamalarında en yüksek kalemi 5 milyar 63 milyon dolarla yeme içme oluştururken, bunu 4 milyar 941 milyon dolarla diğer mal ve hizmetler ile 2 milyar 838 milyon dolarla konaklama takip etti. Yurt dışından gelen ziyaretçiler, sağlık için 793,5 milyon dolar harcadı. Turistlerin spor, eğitim ve kültürel faaliyetler için harcadığı tutar ise 319 milyon doları aştı. Turistler 2 milyar 998 milyon 477 bin dolar giyim ve ayakkabı için harcama yaparken, hediyelik eşyaya 1 milyar 42 milyon 548 bin dolar verdi. Diğer harcamalara ise 803 milyon dolar para ayıran turistlerin Türkiye'den halı ve kilim almak için ödediği tutar 96,7 milyon dolar oldu.