Yeni havalimanı 176 ton Türk lokumu sattı

İSTANBUL Havalimanı Dış Hatlar gidiş katında satılan geleneksel Türk ürünlerine yolcular yoğun ilgi gösteriyor. Havalimanında kısa bir süre önce açılan mağaza yerli ve yabancı yolcuların akınına uğrarken, yabancı yolcular 176 ton 722 kilogram Türk lokumu aldı.

İSTANBUL Havalimanı Dış Hatlar gidiş katında satılan geleneksel Türk ürünlerine yolcular yoğun ilgi gösteriyor. Havalimanında kısa bir süre önce açılan mağaza yerli ve yabancı yolcuların akınına uğrarken, yabancı yolcular 176 ton 722 kilogram Türk lokumu aldı. Lokumu 77 ton 515 kilo ile baklava ve 12 ton 627 kilo ile Türk kahvesi izledi.