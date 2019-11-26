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- Otoyolu turisti harekete geçirir

İzmir-Antalya Otoyolu turisti harekete geçirir
Giriş Tarihi: 26.11.2019

Ekonomi Eski Bakanı , 'de yönetici ve yazarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Bir süre siyasetten geri çekildiklerini anlatan Nihat Zeybekci, ülkeye ve şehirlerine hizmete devam ettiklerini anlattı

Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de Turkuvaz Medya yönetici ve yazarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Bir süre siyasetten geri çekildiklerini anlatan Nihat Zeybekci, ülkeye ve şehirlerine hizmete devam ettiklerini anlattı. Denizli'nin turizm potansiyeline dikkat çeken Zeybekci, "İzmir-Antalya Otoyol projesi var. Bu proje çok önemli. Antalya'ya turistleri uçakla getirip otelde oturtuyoruz. Bu insanları hareket ettirmemiz gerekiyor. Onlar hareket ederse para harcar bunun için altyapıyı yapmamız şart. O nedenle İzmir-Antalya Otoyol hattı çok önemli. Antalya 15 milyona yakın turist alıyor. İzmir ise hala 600 binlerle sınırlı. Otoyol projesini tamamladığımızda turisti hızlıca taşırız" dedi. Ege Vadisinin turizmden hak ettiği payı alamadığını vurgulayan Zeybekci, şöyle konuştu:

"Otoyolu hızlıca hayata geçirebilirsek 5-10 yıl içinde 10-15 milyon kişiyi Antalya ile İzmir arasında hareket ettirir hale getiririz. Bu İzmir ekonomisini şaha kaldırır."

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