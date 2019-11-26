Tarımda 320 milyon liralık hibe müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı-II (IPARD) 8'inci Başvuru Çağrısı'nın tanıtımı dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kırsal bölgelere yatırım yapacak üretici ve girişimcilerin peşinde olduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı-II (IPARD) 8'inci Başvuru Çağrısı'nın tanıtımı dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kırsal bölgelere yatırım yapacak üretici ve girişimcilerin peşinde olduklarını söyledi.



5 SEKTÖRE DESTEK



SÖZ konusu başvuru çağrısı kapsamında verilecek yeni hibenin ayrıntıları hakkında bilgi veren Pakdemirli, işleme ve pazarlama sektörlerinde, 320 milyon lira karşılığı 50 milyon avroluk hibe paketini üretici, yetiştirici ve yatırımcılara sunduklarını ifade etti. Pakdemirli, "Yeni hibe paketinde, makine ve ekipman alımı ile yenilenebilir enerji ekipmanlarını, yani modernizasyonu destekleyeceğiz." diye konuştu. Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörüne, süt toplama merkezlerine, et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhanelere, su ürünlerinin işlen mesi ve pazarlanması tesisleriyle, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması yatırımlarına destek sağlayacağız. Yatırımların 8 milyon lira ila 20 milyon liralık kısmına kadar destek sağlayacağız. Projelerin sunumu için 2 ay süre var."