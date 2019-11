İlk 10’da olabilirsiniz

Chatham House’ın Konsey Başkanı ünlü İngiliz ekonomist O’Neill, Türkiye’nin krize girmeden yoluna devam ettiğini belirterek, “Özellikle cari işlemler dengelendi. 2030-2040 arasında en büyük 10 ekonomi içinde yer almanız mümkün” dedi

Daha önce Goldman Sachs Portföy Yönetimi Başkanlığı'nı da yürüten Chatham House'ın Konsey Başkanı ünlü İngiliz ekonomist Jim O'Neill, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi etkileyici olduğunu düşündüğünü belirterek, "Eğer Türkiye, AB'ye katılırsa bunun Avrupa için inanılmaz faydası olur." diye konuştu.



EKONOMİ GÜÇLÜ



Türkiye'nin, bölgesinde Batı için karmaşık görünen ülkelerle komşuluk ettiğini hatırlatan O'Neill, "Şu anki yönetiminiz, bu karmaşık komşular arasında yönünü buluyor gibi görünüyor." dedi. Türkiye ekonomisindeki gelişmelere de değinen O'Neill, "Genel ekonomik gözlemlerin tersine Türkiye, geçen 2 yıl içerisinde gerçekleşseydi (etkileri) çok kötü olabilecek bir krizi şu ana kadar makul ve iyi bir şekilde geride bırakmış görünüyor. Özellikle cari denge yeniden dengelendi. Ekonomi birçok insanın düşündüğü kadar zayıf değil. Türkiye, her zaman olduğu gibi ilginç ve kompleks. Türkiye 2030-2040 arasında doğru şeyleri yaparsa dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme şansı var" ifadelerini kullandı. Jim O'Neill, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin küresel ekonomiyi yavaşlattığını vurgulayarak, " ABD, gelecek yıl seçime gidiyor. Trump, Çin'le anlaşmaya çalışacaktır." dedi. Öte yandan dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini de Türkiye ekonomisinin yükselişe geçtiğini söyledi.



TÜRKİYE'DE YATIRIMLARI SÜRDÜRECEĞİZ



İtalyan Manutencoop Holding'in Başkanı Claudio Levorato, bünyesindeki Rekeep S.P.A firması ile Türkiye'deki yatırımlarını özellikle insan kaynağı üzerinde yapmak istediklerini belirterek, "Hem sektördeki çalışanların hem de yöneticilerin teknik kabiliyetlerinin gelişmesi konusunda yatırım yapmak istiyoruz." dedi. Türkiye'de hizmet sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösteren yüzde 100 Türk sermayeli United Group'un ortağı olan İtalya'da her 4 hastaneden birinin temizlik işlerini yapan Rekeep S.P.A, Türkiye'de yatırım yapmaya devam edecek.