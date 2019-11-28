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Bakan Albayrak: İş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz

Bakan Albayrak: İş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz

28.11.2019, 17:11

"Türkiye için Değişim Başlıyor" programı kapsamında 'da iş insanları ile bir araya gelen Bakan Albayrak, "Her ilde üretim, ve odaklı büyüme modelimiz için arzu ettiğimiz değişimi anlatıyor, iş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkiye için Değişim Başlıyor" diyerek başlattığımız il programlarımız kapsamında Trabzonlu iş insanlarımız ile bir araya geldik." dedi.

SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ
Albayrak, paylaşımında "Her ilde üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelimiz için arzu ettiğimiz değişimi anlatıyor, iş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

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