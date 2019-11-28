Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 28 Kasım Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7780 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3560 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki gelişmeleri araştırıyor. İşte 28 Kasım Perşembe döviz kuru...