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? Euro ne kadar? Perşembe ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 28 Kasım Perşembe döviz kuru...

28.11.2019, 09:22

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7780 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3560 lira olmuştu. yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki gelişmeleri araştırıyor. İşte Perşembe ...

Dolar ve euro fiyatındaki son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatındaki dalgalanmaları araştırıyor. Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? soruları merak ediliyor. İşte 28 Kasım Perşembe döviz kuru...

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